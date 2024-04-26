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Валуев Фёдор Алексеевич

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Место рождения

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.02.1900 ст.

Дата смерти

23.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1900 ст.

Отец: Валуев Алексей Иванович

Мать: Валуева Анна Стефановна

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Валуев Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Валуева (Ковалёва) Анна Ивановна

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1925

Жена: Валуева (Ковалёва) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.1927

Дочь: Волкова (Валуева) Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Валуева (Ковалёва) Анна Ивановна

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.01.1971
Москва, город федерального значения Москва

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