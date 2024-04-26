Валуев Фёдор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.02.1900 ст.
Дата смерти23.01.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1900 ст.
Отец: Валуев Алексей Иванович
Мать: Валуева Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Валуева (Ковалёва) Анна Ивановна
Бракосочетание
06.02.1925
Рождение ребёнка
16.11.1927
Дочь: Волкова (Валуева) Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Валуева (Ковалёва) Анна Ивановна
Смерть
23.01.1971
Москва, город федерального значения Москва