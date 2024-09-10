Ульяна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.09.1836
Рождение ребёнка
06.10.1839
Дочь: (Соколова) Пелагея Феодоровна
Отец ребёнка: Соколов Феодор Макаров
Рождение ребёнка
25.07.1842
Дочь: (Соколова) Анна Феодоровна
Отец ребёнка: Соколов Феодор Макаров
Рождение ребёнка
29.10.1844
Отец ребёнка: Соколов Феодор Макаров
Рождение ребёнка
05.02.1847
Сын: Соколов Феодор Феодорович
Отец ребёнка: Соколов Феодор Макаров
Рождение ребёнка
21.05.1849
Дочь: (Соколова) Елена Феодоровна
Отец ребёнка: Соколов Феодор Макаров
Рождение ребёнка
28.06.1852
Дочь: (Соколова) Марфа Феодоровна
Отец ребёнка: Соколов Феодор Макаров
Рождение ребёнка
28.07.1855
Дочь: (Соколова) Евдокия Феодоровна
Отец ребёнка: Соколов Феодор Макаров
Рождение ребёнка
02.07.1858
Сын: Соколов Сергей Феодорович
Отец ребёнка: Соколов Феодор Макаров
Рождение ребёнка
04.01.1861
Дочь: (Соколова) Татьяна Феодоровна
Отец ребёнка: Соколов Феодор Макаров
Смерть
Неизвестно