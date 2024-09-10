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Соколов Феодор Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Макар Прокопьев

Мать: Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова

Бракосочетание
14.09.1836

Жена: Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
06.10.1839

Дочь: (Соколова) Пелагея Феодоровна

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
25.07.1842

Дочь: (Соколова) Анна Феодоровна

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
29.10.1844

Сын: Соколов Павел Феодорович

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
05.02.1847

Сын: Соколов Феодор Феодорович

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
21.05.1849

Дочь: (Соколова) Елена Феодоровна

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
28.06.1852

Дочь: (Соколова) Марфа Феодоровна

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
28.07.1855

Дочь: (Соколова) Евдокия Феодоровна

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
02.07.1858

Сын: Соколов Сергей Феодорович

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
04.01.1861

Дочь: (Соколова) Татьяна Феодоровна

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Смерть
Неизвестно

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