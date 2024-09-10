Соколов Феодор Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
14.09.1836
Жена: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
06.10.1839
Дочь: (Соколова) Пелагея Феодоровна
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
25.07.1842
Дочь: (Соколова) Анна Феодоровна
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
29.10.1844
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
05.02.1847
Сын: Соколов Феодор Феодорович
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
21.05.1849
Дочь: (Соколова) Елена Феодоровна
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
28.06.1852
Дочь: (Соколова) Марфа Феодоровна
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
28.07.1855
Дочь: (Соколова) Евдокия Феодоровна
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
02.07.1858
Сын: Соколов Сергей Феодорович
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
04.01.1861
Дочь: (Соколова) Татьяна Феодоровна
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Смерть
Неизвестно