Соколов Сергей Феодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Сергей Феодорович

Соколов Сергей Феодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Феодор Карпов

Мать: Соколова (Жарновская) Параскева Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколова) Ефдотия Сергеевна

Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.11.1880

Дочь: (Соколова) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.09.1884

Дочь: Спирина (Соколова) Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.09.1888

Дочь: (Соколов) Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.06.1895

Сын: Соколов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.08.1898

Сын: Соколов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.08.1902

Дочь: (Соколова) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.04.1906

Сын: Соколов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна

Смерть
1924

Мы используем куки для улучшения работы сайта.