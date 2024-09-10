Соколов Сергей Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколова) Ефдотия Сергеевна
Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.11.1880
Дочь: (Соколова) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.09.1884
Дочь: Спирина (Соколова) Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.09.1888
Дочь: (Соколов) Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.06.1895
Сын: Соколов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.08.1898
Сын: Соколов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.08.1902
Дочь: (Соколова) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.04.1906
Сын: Соколов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Соколова Пелагея Дмитриевна
Смерть
1924