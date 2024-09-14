Симагина Пелагия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симагина Пелагия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симагин Степан меньшой Демидович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Симагин Сава Степанович

Отец ребёнка: Симагин Степан меньшой Демидович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Симагин Меркурий Степанович

Отец ребёнка: Симагин Степан меньшой Демидович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Смерть
Неизвестно

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