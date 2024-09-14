Симагина Пелагия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Симагин Степан меньшой Демидович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Симагин Меркурий Степанович
Отец ребёнка: Симагин Степан меньшой Демидович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Смерть
Неизвестно