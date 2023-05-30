Симагин Степан меньшой Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1746
Отец: Симагин Демид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Симагина Пелагия Григорьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Симагин Меркурий Степанович
Мать ребёнка: Симагина Пелагия Григорьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно