Симагин Степан меньшой Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симагин Степан меньшой Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Симагин Демид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Симагин Сава Степанович

Мать ребёнка: Симагина Пелагия Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Симагин Меркурий Степанович

Мать ребёнка: Симагина Пелагия Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симагина Пелагия Григорьевна

Смерть
Неизвестно