Татур/Tatur (Рислинг) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатур/Tatur (Рислинг) Елена Яковлевна

Татур/Tatur (Рислинг) Елена Яковлевна

avatar

Место рождения

г. Павлоград

Дата рождения

28.09.1912

Дата смерти

18.07.1985

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1912

Отец: Рислинг Яков

Мать: Рислинг Мария Мартыновна

г. Павлоград
Рождение ребёнка
01.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татур/tatur Петр Кузьмич

г. Ташкент
Рождение ребёнка
24.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татур/tatur Петр Кузьмич

г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татур/tatur Петр Кузьмич

Смерть
18.07.1985
г. Ташкент
Причина смерти: инфаркт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close