Татур/Tatur (Рислинг) Елена Яковлевна
Место рожденияг. Павлоград
Дата рождения28.09.1912
Дата смерти18.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1912
Отец: Рислинг Яков
Мать: Рислинг Мария Мартыновна
г. Павлоград
Рождение ребёнка
01.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Татур/tatur Петр Кузьмич
г. Ташкент
Рождение ребёнка
24.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Татур/tatur Петр Кузьмич
г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.1985
г. Ташкент
Причина смерти: инфаркт