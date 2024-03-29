Татур/Tatur Петр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1907
Дата смерти02.05.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1907
Отец: Татур Кузьма Феликсович
Мать: Татур/tatur Олиппиада
Рождение ребёнка
01.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татур/tatur Елена Яковлевна
г. Ташкент
Рождение ребёнка
24.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татур/tatur Елена Яковлевна
г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1982
г. Ташкент
Причина смерти: инфаркт