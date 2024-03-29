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Татур/Tatur Петр Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1907

Дата смерти

02.05.1982

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1907

Отец: Татур Кузьма Феликсович

Мать: Татур/tatur Олиппиада

Рождение ребёнка
01.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татур/tatur Елена Яковлевна

г. Ташкент
Рождение ребёнка
24.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татур/tatur Елена Яковлевна

г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татур/tatur Елена Яковлевна

Смерть
02.05.1982
г. Ташкент
Причина смерти: инфаркт
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