Татур Кузьма Феликсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татур Кузьма Феликсович

Место рождения

ф.Подберезье

Дата рождения

11.11.1870

Дата смерти

08.07.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1870

Отец: Татур Феликс

Мать: Татур Анна

ф.Подберезье
Крещение
14.11.1870
Рождение ребёнка
28.06.1899

Сын: Татур/tatur Сергей Tatur/

Мать ребёнка: Татур/tatur Олиппиада

Рождение ребёнка
05.02.1902

Сын: Татур/tatur Генадий Tatur/

Мать ребёнка: Татур/tatur Олиппиада

Минск
Рождение ребёнка
24.08.1904

Сын: Татур/tatur Георгий Tatur/

Мать ребёнка: Татур/tatur Олиппиада

Рождение ребёнка
12.07.1907

Сын: Татур/tatur Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Татур/tatur Олиппиада

Смерть
08.07.1937
Москва
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