Татур Кузьма Феликсович
Место рожденияф.Подберезье
Дата рождения11.11.1870
Дата смерти08.07.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1870
Отец: Татур Феликс
Мать: Татур Анна
ф.Подберезье
Крещение
14.11.1870
Рождение ребёнка
28.06.1899
Сын: Татур/tatur Сергей Tatur/
Мать ребёнка: Татур/tatur Олиппиада
Рождение ребёнка
05.02.1902
Сын: Татур/tatur Генадий Tatur/
Мать ребёнка: Татур/tatur Олиппиада
Минск
Рождение ребёнка
24.08.1904
Сын: Татур/tatur Георгий Tatur/
Мать ребёнка: Татур/tatur Олиппиада
Рождение ребёнка
12.07.1907
Мать ребёнка: Татур/tatur Олиппиада
Смерть
08.07.1937
Москва