Татур/Tatur (Залюбовская) Олиппиада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Залюбовский Иван
Рождение ребёнка
28.06.1899
Сын: Татур/tatur Сергей Tatur/
Отец ребёнка: Татур Кузьма Феликсович
Рождение ребёнка
05.02.1902
Сын: Татур/tatur Генадий Tatur/
Отец ребёнка: Татур Кузьма Феликсович
Минск
Рождение ребёнка
24.08.1904
Сын: Татур/tatur Георгий Tatur/
Отец ребёнка: Татур Кузьма Феликсович
Рождение ребёнка
12.07.1907
Отец ребёнка: Татур Кузьма Феликсович
Смерть
Неизвестно