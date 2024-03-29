Татур/Tatur (Залюбовская) Олиппиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татур/Tatur (Залюбовская) Олиппиада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Залюбовский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1899

Сын: Татур/tatur Сергей Tatur/

Отец ребёнка: Татур Кузьма Феликсович

Рождение ребёнка
05.02.1902

Сын: Татур/tatur Генадий Tatur/

Отец ребёнка: Татур Кузьма Феликсович

Минск
Рождение ребёнка
24.08.1904

Сын: Татур/tatur Георгий Tatur/

Отец ребёнка: Татур Кузьма Феликсович

Рождение ребёнка
12.07.1907

Сын: Татур/tatur Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Татур Кузьма Феликсович

Смерть
Неизвестно
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