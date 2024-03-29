Рислинг (Бехлер) Мария Мартыновна
Место рождениясело Ямбург
Дата рождения1870
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Бехлер Мартын
село Ямбург
Рождение ребёнка
1894
Сын: Рислинг Алоизий Яковлевич
Отец ребёнка: Рислинг Яков
село Павлово
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пахно Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Рислинг Яков
село Павлово
Рождение ребёнка
1897
Сын: Рислинг Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Рислинг Яков
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Рислинг Яков
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Михайловская Юлия Яковлевна
Отец ребёнка: Рислинг Яков
Рождение ребёнка
1904
Сын: Рислинг Сигизмунд Яковлевич
Отец ребёнка: Рислинг Яков
г.Запорожье
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Скобелева Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Рислинг Яков
Рождение ребёнка
08.03.1910
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Рислинг Яков
Рождение ребёнка
28.09.1912
Дочь: Татур/tatur Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Рислинг Яков
г. Павлоград
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рислинг Яков
Смерть
1968
г. Ташкент
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Боткинское кладбище