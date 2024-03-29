Рислинг (Бехлер) Мария Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рислинг (Бехлер) Мария Мартыновна

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Место рождения

село Ямбург

Дата рождения

1870

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Бехлер Мартын

Мать: не указана

село Ямбург
Рождение ребёнка
1894

Сын: Рислинг Алоизий Яковлевич

Отец ребёнка: Рислинг Яков

село Павлово
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пахно Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Рислинг Яков

село Павлово
Рождение ребёнка
1897

Сын: Рислинг Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Рислинг Яков

Рождение ребёнка
1900

Сын: Рислинг Людвиг Яковлевич

Отец ребёнка: Рислинг Яков

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Михайловская Юлия Яковлевна

Отец ребёнка: Рислинг Яков

Рождение ребёнка
1904

Сын: Рислинг Сигизмунд Яковлевич

Отец ребёнка: Рислинг Яков

г.Запорожье
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Скобелева Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Рислинг Яков

Рождение ребёнка
08.03.1910

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Рислинг Яков

Рождение ребёнка
28.09.1912

Дочь: Татур/tatur Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Рислинг Яков

г. Павлоград
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рислинг Яков

Смерть
1968
г. Ташкент
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Боткинское кладбище
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