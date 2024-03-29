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Рислинг Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Рислинг Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Рислинг Алоизий Яковлевич

Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна

село Павлово
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пахно Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна

село Павлово
Рождение ребёнка
1897

Сын: Рислинг Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Рислинг Людвиг Яковлевич

Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Михайловская Юлия Яковлевна

Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Рислинг Сигизмунд Яковлевич

Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна

г.Запорожье
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Скобелева Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна

Рождение ребёнка
08.03.1910

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна

Рождение ребёнка
28.09.1912

Дочь: Татур/tatur Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна

г. Павлоград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рислинг Мария Мартыновна

Смерть
1934
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