Рислинг Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Рислинг Иван
Рождение ребёнка
1894
Сын: Рислинг Алоизий Яковлевич
Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна
село Павлово
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пахно Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна
село Павлово
Рождение ребёнка
1897
Сын: Рислинг Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Михайловская Юлия Яковлевна
Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Рислинг Сигизмунд Яковлевич
Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна
г.Запорожье
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Скобелева Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна
Рождение ребёнка
08.03.1910
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна
Рождение ребёнка
28.09.1912
Дочь: Татур/tatur Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Рислинг Мария Мартыновна
г. Павлоград
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рислинг Мария Мартыновна
Смерть
1934