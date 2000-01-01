Шипицын Моисей Степанович
Место рожденияд. Бучанская Тарского уезда
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Шипицына Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Харитинья Моисеевна
Мать ребёнка: Шипицына Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шипицын Василий Моисеевич
Мать ребёнка: Шипицына Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Федосья Моисеевна
Мать ребёнка: Шипицына Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Шипицына Мария Николаевна
д. Стрижево Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно