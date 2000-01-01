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Шипицын Моисей Степанович

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Место рождения

д. Бучанская Тарского уезда

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Шипицын Степан Долматович

Мать: Шипицына Матрена Фоминична

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1877

Сын: Шипицын Сергей Моисеевич

Мать ребёнка: Шипицына Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Харитинья Моисеевна

Мать ребёнка: Шипицына Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Шипицын Василий Моисеевич

Мать ребёнка: Шипицына Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Федосья Моисеевна

Мать ребёнка: Шипицына Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шипицын Егор Моисеевич

Мать ребёнка: Шипицына Мария Николаевна

д. Стрижево Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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