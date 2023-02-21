Шипицына Матрена Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шипицын Степан Степанович
Отец ребёнка: Шипицын Степан Долматович
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шипицын Андрей Степанович
Отец ребёнка: Шипицын Степан Долматович
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1852
Сын: Шипицын Моисей Степанович
Отец ребёнка: Шипицын Степан Долматович
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Софья Степановна
Отец ребёнка: Шипицын Степан Долматович
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шипицын Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Шипицын Степан Долматович
д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно