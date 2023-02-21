Шипицына Матрена Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Матрена Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шипицын Степан Степанович

Отец ребёнка: Шипицын Степан Долматович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1840

Сын: Шипицын Андрей Степанович

Отец ребёнка: Шипицын Степан Долматович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1852

Сын: Шипицын Моисей Степанович

Отец ребёнка: Шипицын Степан Долматович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Софья Степановна

Отец ребёнка: Шипицын Степан Долматович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шипицын Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Шипицын Степан Долматович

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Степан Долматович

Смерть
Неизвестно
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