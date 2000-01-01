Шипицына Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шипицын Сергей Моисеевич

Отец ребёнка: Шипицын Моисей Степанович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Харитинья Моисеевна

Отец ребёнка: Шипицын Моисей Степанович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Шипицын Василий Моисеевич

Отец ребёнка: Шипицын Моисей Степанович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Федосья Моисеевна

Отец ребёнка: Шипицын Моисей Степанович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шипицын Егор Моисеевич

Отец ребёнка: Шипицын Моисей Степанович

д. Стрижево Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Моисей Степанович

Смерть
Неизвестно
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