Шипицына Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Шипицын Моисей Степанович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Харитинья Моисеевна
Отец ребёнка: Шипицын Моисей Степанович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шипицын Василий Моисеевич
Отец ребёнка: Шипицын Моисей Степанович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Федосья Моисеевна
Отец ребёнка: Шипицын Моисей Степанович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Шипицын Моисей Степанович
д. Стрижево Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно