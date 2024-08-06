Лепехин Василий Михайлович
Место рожденияАмурская область с. Астрахановка
Дата рождения1888
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лепехина (Шабанова) Екатерина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лепехина (Шабанова) Екатерина Никитична
Смерть
1933