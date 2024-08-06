Лепехин Василий Михайлович 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепехин Василий Михайлович

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Место рождения

Амурская область с. Астрахановка

Дата рождения

1888

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Жена

1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Лепехин Михаил Андреевич

Мать: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лепехина (Шабанова) Екатерина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепехина (Шабанова) Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
23.06.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лепехина (Шабанова) Екатерина Никитична

Смерть
1933

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