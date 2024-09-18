Лепехин Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепехин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лепехина) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Лепехин Дементий Михайлович
Мать ребёнка: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Лепехин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Лепехина) Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Попова (Лепехина) Марина Михайловна
Мать ребёнка: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Лепехин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна
Амурская область с. Астрахановка
Смерть
Неизвестно