Лепехин Михаил Андреевич 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепехин Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Лепехин Андрей Матвеевич

Мать: Лепехина Авдотья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепехин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лепехина) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Лепехин Дементий Михайлович

Мать ребёнка: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Лепехин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Лепехина) Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Лепехин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Попова (Лепехина) Марина Михайловна

Мать ребёнка: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Лепехин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Лепехина (Буянова) Акулина Андреевна

Амурская область с. Астрахановка
Смерть
Неизвестно

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