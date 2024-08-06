Лепехина (Шабанова) Екатерина Никитична 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепехина (Шабанова) Екатерина Никитична

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Место рождения

Амурская область с. Астрахановка

Дата рождения

1890

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лепехин Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепехин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
23.06.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лепехин Василий Михайлович

Смерть
1930

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