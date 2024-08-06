Лепехина (Шабанова) Екатерина Никитична
Место рожденияАмурская область с. Астрахановка
Дата рождения1890
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Амурская область с. Астрахановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лепехин Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лепехин Василий Михайлович
Смерть
1930