(Балашова) Нина Алексеевна
Место рожденияЯрославль
Дата рождения31.12.1911
Дата смерти12.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1937
Дочь: Печенина (Бузина) Нелли Николаевна
Отец ребёнка: Бузин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
18.11.1938
Отец ребёнка: Бузин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
18.09.1941
Дочь: Минеева (Бузина) Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Бузин Николай Михайлович
Смерть
12.03.1986