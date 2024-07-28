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(Балашова) Нина Алексеевна

Место рождения

Ярославль

Дата рождения

31.12.1911

Дата смерти

12.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1911

Отец: Балашов Алексей Евдокимович

Мать: Балашова (Лошадкина) Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
27.07.1937

Дочь: Печенина (Бузина) Нелли Николаевна

Отец ребёнка: Бузин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
18.11.1938

Сын: Бузин Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Бузин Николай Михайлович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.09.1941

Дочь: Минеева (Бузина) Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Бузин Николай Михайлович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
12.03.1986
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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