Минеева (Бузина) Лариса Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минеева Екатерина
Отец ребёнка: Минеев Лёва или Лёня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минеев Сергей
Отец ребёнка: Минеев Лёва или Лёня
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минеев Лёва или Лёня
Смерть
Неизвестно
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область