Минеева (Бузина) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева (Бузина) Лариса Николаевна

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

18.09.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1941

Отец: Бузин Николай Михайлович

Мать: (Балашова) Нина Алексеевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минеева Екатерина

Отец ребёнка: Минеев Лёва или Лёня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минеев Сергей

Отец ребёнка: Минеев Лёва или Лёня

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минеев Лёва или Лёня

Смерть
Неизвестно
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область

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