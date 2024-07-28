Балашова (Лошадкина) Екатерина Александровна
Место рожденияАлешково
Дата рождения07.11.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1892
Алешково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Балашова) Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Балашов Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Балашова) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Балашов Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Балашов Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Балашова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Балашов Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Балашова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Балашов Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Балашова) Томара Алексеевна
Отец ребёнка: Балашов Алексей Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1911
Дочь: (Балашова) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Балашов Алексей Евдокимович
Ярославль
Смерть
Неизвестно