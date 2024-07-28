Балашова (Лошадкина) Екатерина Александровна 07.11.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Балашова (Лошадкина) Екатерина Александровна

Место рождения

Алешково

Дата рождения

07.11.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1892

Отец: Лошадкин Александр Константинович

Мать: Лошадкина Любовь Александровна

Алешково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Балашова) Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Балашов Алексей Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Балашова) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Балашов Алексей Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Балашов Алексей Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Балашова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Балашов Алексей Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Балашова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Балашов Алексей Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Балашова) Томара Алексеевна

Отец ребёнка: Балашов Алексей Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов Алексей Евдокимович

Рождение ребёнка
31.12.1911

Дочь: (Балашова) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Балашов Алексей Евдокимович

Ярославль
Смерть
Неизвестно

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