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Агрипина Николаева

Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Николай

Мать: не указана

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1884

Муж: Роман Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1886

Сын: Арсений Романов

Отец ребёнка: Роман Егоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1890

Сын: Георгий Романов

Отец ребёнка: Роман Егоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1892

Сын: Илья Романов

Отец ребёнка: Роман Егоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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