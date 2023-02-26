Агрипина Николаева
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Николай
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1884
Муж: Роман Егоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1886
Сын: Арсений Романов
Отец ребёнка: Роман Егоров
Рождение ребёнка
18.04.1890
Сын: Георгий Романов
Отец ребёнка: Роман Егоров
Рождение ребёнка
16.07.1892
Сын: Илья Романов
Отец ребёнка: Роман Егоров
Смерть
Неизвестно