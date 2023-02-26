Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Агрипина Николаева
Мать ребёнка: не указана
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Захар Николаев
Мать ребёнка: не указана
д.Старина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно