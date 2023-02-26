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Захар Николаев

Место рождения

д.Старина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Николай

Мать: не указана

Военная служба
1888
бессрочно-отпускной рядовой
Бракосочетание
07.02.1888

Жена: Параскева Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно

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