Захар Николаев
Место рожденияд.Старина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Николай
Мать: не указана
Военная служба
1888
бессрочно-отпускной рядовой
Бракосочетание
07.02.1888
Жена: Параскева Леонтиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно