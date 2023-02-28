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Роман Егоров

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

01.10.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Егор Иванов

Мать: Мария Филимонова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1884

Жена: Агрипина Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1886

Сын: Арсений Романов

Мать ребёнка: Агрипина Николаева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1890

Сын: Георгий Романов

Мать ребёнка: Агрипина Николаева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1892

Сын: Илья Романов

Мать ребёнка: Агрипина Николаева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.10.1894
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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