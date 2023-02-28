Роман Егоров
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти01.10.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Егор Иванов
Мать: Мария Филимонова
Бракосочетание
25.01.1884
Жена: Агрипина Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1886
Сын: Арсений Романов
Мать ребёнка: Агрипина Николаева
Рождение ребёнка
18.04.1890
Сын: Георгий Романов
Мать ребёнка: Агрипина Николаева
Рождение ребёнка
16.07.1892
Сын: Илья Романов
Мать ребёнка: Агрипина Николаева
Смерть
01.10.1894