Мария Филимонова
Место рождения
Дата рождения19.01.1835
Дата смерти24.11.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1835
Отец: Филимон Афанасиев
Мать: Пелагия Федосова
Рождение ребёнка
16.10.1856
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
17.01.1859
Дочь: Ксения Георгиева
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Д.холмы Параскева Егорова
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
1862
Сын: Роман Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
1864
Сын: Фёдор Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Илларион (Егоров)
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Елена Егорова
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
14.01.1872
Сын: Пётр ст
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
29.07.1874
Сын: Косьма Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
1881
Сын: Пётр Георгиев
Отец ребёнка: Егор Иванов
Смерть
24.11.1900