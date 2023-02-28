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Мария Филимонова

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.01.1835

Дата смерти

24.11.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1835

Отец: Филимон Афанасиев

Мать: Пелагия Федосова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1856

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Егор Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1859

Дочь: Ксения Георгиева

Отец ребёнка: Егор Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Д.холмы Параскева Егорова

Отец ребёнка: Егор Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Роман Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Фёдор Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Илларион (Егоров)

Отец ребёнка: Егор Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Елена Егорова

Отец ребёнка: Егор Иванов

Рождение ребёнка
14.01.1872

Сын: Пётр ст

Отец ребёнка: Егор Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1874

Сын: Косьма Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Нестеров Николай Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Рождение ребёнка
1881

Сын: Пётр Георгиев

Отец ребёнка: Егор Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.11.1900
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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