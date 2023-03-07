д.Холмы Параскева Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Егор Иванов
Мать: Мария Филимонова
Бракосочетание
17.01.1882
Муж: Илья (Данилов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1884
Дочь: Мелания Ильина
Отец ребёнка: Илья (Данилов)
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1885
Сын: Стефан Ильин
Отец ребёнка: Илья (Данилов)
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1887
Сын: Иосиф Ильин
Отец ребёнка: Илья (Данилов)
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1895
Сын: Василий Ильин
Отец ребёнка: Илья (Данилов)
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно