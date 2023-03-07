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д.Холмы Параскева Егорова

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Егор Иванов

Мать: Мария Филимонова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.01.1882

Муж: Илья (Данилов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1884

Дочь: Мелания Ильина

Отец ребёнка: Илья (Данилов)

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1885

Сын: Стефан Ильин

Отец ребёнка: Илья (Данилов)

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1887

Сын: Иосиф Ильин

Отец ребёнка: Илья (Данилов)

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1895

Сын: Василий Ильин

Отец ребёнка: Илья (Данилов)

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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