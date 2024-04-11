Матикайнен Арво Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1921
Дата смерти11.06.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1921
Рождение ребёнка
13.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матикайнен Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
16.11.1948
Сын: Матикайнен Николай Арвович
Мать ребёнка: Матикайнен Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
03.10.1957
Сын: Матикайнен Владимир Арвович
Мать ребёнка: Матикайнен Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
24.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матикайнен Валентина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.1969