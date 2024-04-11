Матикайнен Арво Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Арво Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1921

Дата смерти

11.06.1969

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1921

Отец: Матикайнен Адам Адамович

Мать: Матикайнен Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
13.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матикайнен Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
16.11.1948

Сын: Матикайнен Николай Арвович

Мать ребёнка: Матикайнен Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
03.10.1957

Сын: Матикайнен Владимир Арвович

Мать ребёнка: Матикайнен Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
24.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матикайнен Валентина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матикайнен Валентина Анатольевна

Смерть
11.06.1969
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