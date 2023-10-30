Матикайнен Адам Адамович
Место рождения
Дата рождения26.11.1895
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1895
Бракосочетание
17.10.1920
Рождение ребёнка
19.08.1921
Мать ребёнка: Матикайнен Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
04.06.1925
Дочь: Сажко Сайми Адамовна
Мать ребёнка: Матикайнен Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
09.11.1930
Дочь: Лемпи Адамовна
Мать ребёнка: Матикайнен Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
22.07.1933
Сын: Матикайнен Тойво Адамович
Мать ребёнка: Матикайнен Мария Матвеевна
Смерть
1941