Матикайнен Адам Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатикайнен Адам Адамович

Матикайнен Адам Адамович

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.11.1895

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1895

Отец: Матикайнен Адам Петрович

Мать: Матикайнен Катарина Иосифовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
17.10.1920

Жена: Матикайнен Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
19.08.1921

Сын: Матикайнен Арво Адамович

Мать ребёнка: Матикайнен Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
04.06.1925

Дочь: Сажко Сайми Адамовна

Мать ребёнка: Матикайнен Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
09.11.1930

Дочь: Лемпи Адамовна

Мать ребёнка: Матикайнен Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
22.07.1933

Сын: Матикайнен Тойво Адамович

Мать ребёнка: Матикайнен Мария Матвеевна

Смерть
1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close