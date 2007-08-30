Матикайнен Тойво Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Тойво Адамович

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.07.1933

Дата смерти

30.08.2007

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1933

Отец: Матикайнен Адам Адамович

Мать: Матикайнен (Лукконен) Мария Матвеевна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матикайнен (Липаева) Лемпи Ивановна

Рождение ребёнка
04.08.1958

Дочь: (Матикайнен) Татьяна Адамовна

Мать ребёнка: Матикайнен (Липаева) Лемпи Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матикайнен (Липаева) Лемпи Ивановна

Смерть
30.08.2007

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