Матикайнен Тойво Адамович
Место рождения
Дата рождения22.07.1933
Дата смерти30.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1958
Дочь: (Матикайнен) Татьяна Адамовна
Мать ребёнка: Матикайнен (Липаева) Лемпи Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матикайнен (Липаева) Лемпи Ивановна
Смерть
30.08.2007