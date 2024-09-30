Матикайнен (Кузьминова) Валентина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Кузьминова) Валентина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1922

Дата смерти

25.12.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

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1948 г.р.
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Арво Адамович

Рождение ребёнка
13.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матикайнен Арво Адамович

Рождение ребёнка
16.11.1948

Сын: Матикайнен Николай Арвович

Отец ребёнка: Матикайнен Арво Адамович

Рождение ребёнка
03.10.1957

Сын: Матикайнен Владимир Арвович

Отец ребёнка: Матикайнен Арво Адамович

Рождение ребёнка
24.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матикайнен Арво Адамович

Смерть
25.12.1991

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