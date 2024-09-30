Матикайнен (Кузьминова) Валентина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1922
Дата смерти25.12.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матикайнен Арво Адамович
Рождение ребёнка
16.11.1948
Сын: Матикайнен Николай Арвович
Отец ребёнка: Матикайнен Арво Адамович
Рождение ребёнка
03.10.1957
Сын: Матикайнен Владимир Арвович
Отец ребёнка: Матикайнен Арво Адамович
Рождение ребёнка
24.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матикайнен Арво Адамович
Смерть
25.12.1991