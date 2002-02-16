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Матикайнен Владимир Арвович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1957

Дата смерти

16.02.2002

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1957

Отец: Матикайнен Арво Адамович

Мать: Матикайнен (Кузьминова) Валентина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.02.2002

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