Матикайнен Владимир Арвович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1957
Дата смерти16.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.02.2002