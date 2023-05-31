Мясников Павел Петров 13.01.1843 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мясников Павел Петров

Автор
РП
Перельман Р.

мужской, родился 13.01.1843 ст., Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Мясников Петр Петрович1818 ст. г.р.
Мать
Мясникова (Быстрова) Матрона ИлларионовнаОколо 1820 г.р.
Супруги
Мясникова (Черникова) Евдокия КирилловаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1843 ст.

Отец: Мясников Петр Петрович

Мать: Мясникова (Быстрова) Матрона Илларионовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Крестные: казенный Степан Мясников (?) и солдатская дочь девица Агапия Никитина Мясникова (?)

Бракосочетание
Около 1862

Жена: Мясникова (Черникова) Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
02.07.1863 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мясникова (Черникова) Евдокия Кириллова

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.