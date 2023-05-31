Мясников Павел Петров
мужской, родился 13.01.1843 ст., Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецМясников Петр Петрович1818 ст. г.р.
МатьМясникова (Быстрова) Матрона ИлларионовнаОколо 1820 г.р.
Супруги
Мясникова (Черникова) Евдокия КирилловаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1843 ст.
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
02.07.1863 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мясникова (Черникова) Евдокия Кириллова
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Крестные: казенный Степан Мясников (?) и солдатская дочь девица Агапия Никитина Мясникова (?)