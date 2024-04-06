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Мясников Петр Петрович

Место рождения

Ченцово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: Петр Михайлов Мясников

Мать: Мясникова Анастасия Максимова

Ченцово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясников Александр Петров

Мать ребёнка: Мясникова (Быстрова) Матрона Илларионовна

Бракосочетание
09.11.1841 ст.

Жена: Мясникова (Быстрова) Матрона Илларионовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
воспреемники казак Максим Гусев и Никита Ситников; Петр Дубинин и малолеток Иван Быстров
Рождение ребёнка
13.01.1843 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мясникова (Быстрова) Матрона Илларионовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1850

Сын: Мясников Иван Петров

Мать ребёнка: Мясникова (Быстрова) Матрона Илларионовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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