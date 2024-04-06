Мясников Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мясников Александр Петров
Мать ребёнка: Мясникова (Быстрова) Матрона Илларионовна
Бракосочетание
09.11.1841 ст.
воспреемники казак Максим Гусев и Никита Ситников; Петр Дубинин и малолеток Иван Быстров
Рождение ребёнка
13.01.1843 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мясникова (Быстрова) Матрона Илларионовна
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Рождение ребёнка
01.04.1850
Сын: Мясников Иван Петров
Мать ребёнка: Мясникова (Быстрова) Матрона Илларионовна
Смерть
Неизвестно