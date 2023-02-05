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Сунцов Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сунцов Федор Ильич

Мать: Сунцова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сунцова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Сунцова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунцов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Сунцова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сунцова Надежда

Рождение ребёнка
13.06.1950

Дочь: Глушкова Алевтина Васильевна

Мать ребёнка: Сунцова Надежда

Смерть
Неизвестно

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