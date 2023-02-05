Сунцов Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сунцов Федор Ильич
Мать: Сунцова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сунцова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Сунцова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сунцов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Сунцова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сунцова Надежда
Рождение ребёнка
13.06.1950
Дочь: Глушкова Алевтина Васильевна
Мать ребёнка: Сунцова Надежда
Смерть
Неизвестно