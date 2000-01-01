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Глушкова Алевтина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1950

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1950

Отец: Сунцов Василий Федорович

Мать: Сунцова Надежда

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