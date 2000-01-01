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Глушкова Алевтина Васильевна
Глушкова Алевтина Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.1950
Пол
Женский
Отец
Сунцов Василий Федорович
Мать
Сунцова Надежда
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1950
Отец:
Сунцов Василий Федорович
Мать:
Сунцова Надежда
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