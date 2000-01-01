Сунцова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1950
Дочь: Глушкова Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: Сунцов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сунцова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Сунцов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сунцов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Сунцов Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно