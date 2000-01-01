Сунцова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунцова Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1950

Дочь: Глушкова Алевтина Васильевна

Отец ребёнка: Сунцов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сунцова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Сунцов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунцов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Сунцов Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сунцов Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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