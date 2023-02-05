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Сунцова Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подлевских Сунцова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Сунцов Федор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунцов Василий Федорович

Отец ребёнка: Сунцов Федор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунцов Николай Федорович

Отец ребёнка: Сунцов Федор Ильич

Рождение ребёнка
27.09.1901 ст.

Дочь: Потапова (Сунцова) Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Сунцов Федор Ильич

Смерть
Неизвестно

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