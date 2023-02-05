Сунцова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подлевских Сунцова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Сунцов Федор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сунцов Федор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сунцов Федор Ильич
Рождение ребёнка
27.09.1901 ст.
Дочь: Потапова (Сунцова) Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Сунцов Федор Ильич
Смерть
Неизвестно