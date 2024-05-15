Шерстнев Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Шерстнев Тихон Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шерстнева Параскева
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Дочь: (Шерстнева) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Шерстнева Параскева
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Дочь: (Шерстнева) Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Шерстнева Параскева
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Шерстнев Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Шерстнева Параскева
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Сын: Шерстнев Василий Иванович
Мать ребёнка: Шерстнева Параскева
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: (Шерстнева) Марья Ивановна
Мать ребёнка: Шерстнева Параскева
Смерть
Неизвестно