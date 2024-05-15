Шерстнев Иван Тихонович 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шерстнев Иван Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Шерстнев Тихон Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстнева Параскева

Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Дочь: (Шерстнева) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Шерстнева Параскева

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Дочь: (Шерстнева) Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Шерстнева Параскева

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Шерстнев Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Шерстнева Параскева

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Шерстнев Василий Иванович

Мать ребёнка: Шерстнева Параскева

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: (Шерстнева) Марья Ивановна

Мать ребёнка: Шерстнева Параскева

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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