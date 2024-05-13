Шерстнев Тихон Васильевич Около 1773 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шерстнев Тихон Васильевич

Место рождения

Красовка, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1773 ст.

Дата смерти

1847 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.

Отец: Шерстнев Василий

Мать: не указана

Красовка, Яранский уезд, Вятская губерния
в 1810 году переведен из деревни Красовка
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Дочь: (Шерстнева) Парасковья Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Красовка, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шерстнев Иван Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Дочь: (Шерстнева) Матрена Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1847 ст.

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