Шерстнев Тихон Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773 ст.
Дата смерти1847 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.
Отец: Шерстнев Василий
Мать: не указана
в 1810 году переведен из деревни Красовка
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Дочь: (Шерстнева) Парасковья Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Дочь: (Шерстнева) Матрена Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1847 ст.