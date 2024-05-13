Шерстнев Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шерстнев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТР
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Шерстнев Осип Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Красовка, Яранский уезд, Вятская губерния
в 1809 году переведен из деревни Красовка в деревню Б.Убрень.
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Сын: Шерстнев Тихон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Красовка, Яранский уезд, Вятская губерния
в 1810 году переведен из деревни Красовка
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Шерстнев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Красовка, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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