Шерстнев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767 ст.
Мать ребёнка: не указана
в 1809 году переведен из деревни Красовка в деревню Б.Убрень.
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Сын: Шерстнев Тихон Васильевич
Мать ребёнка: не указана
в 1810 году переведен из деревни Красовка
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Шерстнев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно