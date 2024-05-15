Шерстнева Параскева 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шерстнева Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстнев Иван Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Дочь: (Шерстнева) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Шерстнев Иван Тихонович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Дочь: (Шерстнева) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Шерстнев Иван Тихонович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Шерстнев Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Шерстнев Иван Тихонович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Шерстнев Василий Иванович

Отец ребёнка: Шерстнев Иван Тихонович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: (Шерстнева) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Шерстнев Иван Тихонович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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