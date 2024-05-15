Шерстнева Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Дочь: (Шерстнева) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Шерстнев Иван Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Дочь: (Шерстнева) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Шерстнев Иван Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Шерстнев Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Шерстнев Иван Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Сын: Шерстнев Василий Иванович
Отец ребёнка: Шерстнев Иван Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: (Шерстнева) Марья Ивановна
Отец ребёнка: Шерстнев Иван Тихонович
Смерть
Неизвестно