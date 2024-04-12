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Хохлов Иван Николаевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Хохлов Николай Васильевич

Мать: Хохлова Лукерья Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.05.1844 ст.

Сын: Хохлов Николай Иванович

Мать ребёнка: Хохлова Анна Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Хохлов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Хохлова Анна Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Хохлов Иван Иванович

Мать ребёнка: Хохлова Анна Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Хохлов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Хохлова Анна Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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