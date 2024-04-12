Хохлов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
08.05.1844 ст.
Мать ребёнка: Хохлова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Хохлова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Хохлов Иван Иванович
Мать ребёнка: Хохлова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Хохлова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно