Хохлова (Зотина) Лукерья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Зотина) Лукерья Ивановна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Зотин Иван Михайлович

Мать: Зотина Екатерина Кузьминична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.12.1804 ст.

Сын: Хохлов Даниил Николаевич

Отец ребёнка: Хохлов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
17.10.1808 ст.

Сын: Хохлов Яков Николаевич

Отец ребёнка: Хохлов Николай Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Хохлов Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Хохлов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Хохлов Пров Николаевич

Отец ребёнка: Хохлов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Хохлов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Хохлов Николай Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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