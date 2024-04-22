Хохлова (Зотина) Лукерья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
11.12.1804 ст.
Отец ребёнка: Хохлов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
17.10.1808 ст.
Отец ребёнка: Хохлов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Хохлов Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Хохлов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Хохлов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Хохлов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно