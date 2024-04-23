Хохлов Яков Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1808 ст.
Крещение
18.10.1808 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Михаил Иванович и крестьянина Гавриила Стешова незамужняя дочь Ксения Гаврииловна Стешова... Показать все
Рождение ребёнка
1831
Рождение ребёнка
1834
Сын: Хохлов Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
1836
Рождение ребёнка
23.07.1837 ст.
Дочь: Хохлова Олимпиада Яковлевна
Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Хохлов Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова неизвестно
Смерть
Неизвестно