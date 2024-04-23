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Хохлов Яков Николаевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.10.1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1808 ст.

Отец: Хохлов Николай Васильевич

Мать: Хохлова Лукерья Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
18.10.1808 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Михаил Иванович и крестьянина Гавриила Стешова незамужняя дочь Ксения Гаврииловна Стешова... Показать все
Рождение ребёнка
1831

Сын: Хохлов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Хохлов Константин Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Хохлов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1837 ст.

Дочь: Хохлова Олимпиада Яковлевна

Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Хохлов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова неизвестно

Смерть
Неизвестно
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