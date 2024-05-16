(Хохлова) Мария Яковлевна До 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Хохлова) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: Хохлов Яков Николаевич

Мать: не указана

Восприемник
09.11.1841 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Была восприемницей у Николая Провича Хохлова при его крещении в Рождественской церкви села. (ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1134, л.500 об.).
Смерть
Неизвестно

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