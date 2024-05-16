(Хохлова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: Хохлов Яков Николаевич
Мать: не указана
Восприемник
09.11.1841 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Была восприемницей у Николая Провича Хохлова при его крещении в Рождественской церкви села. (ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1134, л.500 об.).
Смерть
Неизвестно