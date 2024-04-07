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Хохлов Даниил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1804 ст.

Отец: Хохлов Николай Васильевич

Мать: Хохлова Лукерья Ивановна

Бракосочетание
06.11.1827 ст.

Жена: Хохлова Анна Захаровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями по жениху были села Богородского крестьяне: Михаил Иванович Хохлов, Василий Алексеевич Марков и Михаил Андреевич Хохлов; Со стороны невес... Показать все
Рождение ребёнка
02.06.1831 ст.

Сын: Хохлов Михаил Даниилович

Мать ребёнка: Хохлова Анна Захаровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.02.1835 ст.

Дочь: Евдокия Данииловна

Мать ребёнка: Хохлова Анна Захаровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Хохлов Иван Даниилович

Мать ребёнка: Хохлова Анна Захаровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
11.12.1904 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Иван Михайлович Зотин со своей дочерью девицей Татьяной Ивановной.
Смерть
Неизвестно
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