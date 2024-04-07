Хохлов Даниил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1804 ст.
Бракосочетание
06.11.1827 ст.
Жена: Хохлова Анна Захаровна
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями по жениху были села Богородского крестьяне: Михаил Иванович Хохлов, Василий Алексеевич Марков и Михаил Андреевич Хохлов; Со стороны невес... Показать все
Рождение ребёнка
02.06.1831 ст.
Мать ребёнка: Хохлова Анна Захаровна
Рождение ребёнка
16.02.1835 ст.
Дочь: Евдокия Данииловна
Мать ребёнка: Хохлова Анна Захаровна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Хохлова Анна Захаровна
Крещение
11.12.1904 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Иван Михайлович Зотин со своей дочерью девицей Татьяной Ивановной.
Смерть
Неизвестно