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Хохлов Михаил Даниилович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.06.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1831 ст.

Отец: Хохлов Даниил Николаевич

Мать: Хохлова Анна Захаровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
06.06.1831 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Воскресенской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского Алексей Иванович Ерёмин и крестьянина Матвея Ивановича Смыслова жена Стефанида Никитина.
Смерть
Неизвестно
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