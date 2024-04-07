Хохлов Михаил Даниилович
Место рождения
Дата рождения02.06.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1831 ст.
Отец: Хохлов Даниил Николаевич
Мать: Хохлова Анна Захаровна
Крещение
06.06.1831 ст.
Крещение проходило в Воскресенской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского Алексей Иванович Ерёмин и крестьянина Матвея Ивановича Смыслова жена Стефанида Никитина.
Смерть
Неизвестно