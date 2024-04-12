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Хохлов Николай Иванович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.05.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.05.1844
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, шурин Иван Николаевича Хохлова, крестьянин Алексей Михайлович Любимов и племянница Ивану, девица Лю... Показать все
Рождение
08.05.1844 ст.

Отец: Хохлов Иван Николаевич

Мать: Хохлова Анна Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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