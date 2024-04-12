Хохлов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения08.05.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.05.1844
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, шурин Иван Николаевича Хохлова, крестьянин Алексей Михайлович Любимов и племянница Ивану, девица Лю... Показать все
Рождение
08.05.1844 ст.
Отец: Хохлов Иван Николаевич
Мать: Хохлова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно