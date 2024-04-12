Хохлова (Любимова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1844 ст.
Отец ребёнка: Хохлов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Хохлов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Хохлов Иван Иванович
Отец ребёнка: Хохлов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Хохлов Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно