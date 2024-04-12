Хохлова (Любимова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Любимова) Анна Михайловна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
08.05.1844 ст.

Сын: Хохлов Николай Иванович

Отец ребёнка: Хохлов Иван Николаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Хохлов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Хохлов Иван Николаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Хохлов Иван Иванович

Отец ребёнка: Хохлов Иван Николаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Хохлов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Хохлов Иван Николаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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